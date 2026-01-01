Пермские студенты тратят в среднем 30 тысяч рублей в месяц Большая часть средств уходит на еду и жильё Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Студенты в Перми в среднем за месяц тратят 30 тыс. руб. В основном эта сумма идёт на покрытие базовых расходов. Такими результатами опроса в преддверии Дня студента поделились в «Авито».

Большая часть средств у респондентов уходит на продукты — 63%, а также на посещение кафе, покупки готовой еды — 32% и жильё — 31%. Среди ощутимых статей расходов отмечаются развлечения (24%), транспорт (16%) и одежда и обувь (13%). На это у 55% студентов уходит до 30 тыс. руб. в месяц, у 45% — от 30 до 60 тыс. руб.

Чаще всего респондентам приходится экономить на развлечениях и покупках кофе и других напитков навынос (по 39%). Расходы на транспорт и такси, на еду вне дома сокращают по 24% опрошенных, ещё 16% экономят на спортзалах и занимаются дома или льготно по студенческому. При этом часть студентов не экономят (13%). Самые популярные способы экономии: сравнение цен (64%), скидки и кешбэки (55%), приобретение товаров «с рук» (27%) и использование студенческих скидок.

