Пермского активиста Романа Юшкова* исключили из Союза журналистов России Его действия дискредитировали организацию Поделиться Твитнуть

Роман Юшков

Константин Долгановский

Правление Пермского краевого отделения Союза журналистов России приняло решение исключить Романа Юшкова* из членов организации. Это решение было принято на основании п. 4.9 Устава регионального отделения СЖР. Причиной исключения стали грубые нарушения Устава СЖР и действия, которые дискредитируют организацию.

Напомним, что в сентябре 2025 года Дзержинский районный суд Перми вынес приговор Роману Юшкову*. Журналисту было назначено наказание в виде двух лет условного срока по ч. 1 ст. 282 УК РФ, (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства).

*23 декабря 2025 года Роман Юшков был внесён в список террористов и экстремистов. Соответствующая запись с № 19316 была внесена в базу данных Росфинмониторинга.

