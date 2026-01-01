Названы самые популярные имена детей в Пермском крае с начала 2026 года Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

С начала 2026 года самыми популярными именами у новорожденных стали Михаил и Ева, сообщили в краевой администрации.

На втором и третьем месте у мальчиков: Александр и Матвей, у девочек – Анна и Варвара. В пятерку популярных имен также вошли: Артём, Марк, Мирослава и София.

Самыми необычными именами, которые получили дети, стали: Арон, Гордей, Демьян, Ерофей, Максимильян, Леон, Клим, Святослав, Добрыня и Тео, а у девочек: Афина, Аглая, Алексия, Виталина, Маруся, Милослава и Теона.

