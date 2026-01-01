Приставы Прикамья возбудили по интернету 270 тысяч производств Это в пять раз больше, чем годом ранее Поделиться Твитнуть

В 2025 году судебные приставы Пермского края, опираясь на электронные исполнительные документы, инициировали более 270 тыс. производств. В регионе активно развивается практика электронной подачи исполнительных листов. Теперь юридические лица и граждане могут отправлять документы из судов в службу судебных приставов через интернет, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

В 2025 году в Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Пермскому краю поступило свыше 270 тыс. электронных документов. Это означает, что каждый пятый исполнительный лист был предъявлен в службу напрямую через интернет. Для сравнения, в 2024 году таких документов было значительно меньше — чуть более 50 тыс.

Чтобы подать электронный исполнительный документ, лицо, в пользу которого вынесено судебное решение, должно обратиться в суд с заявлением. Суд самостоятельно направит документ на исполнение онлайн, после чего судебные приставы в установленные сроки возбудят исполнительное производство.

Электронная подача документов имеет множество преимуществ. Во-первых, взыскателям не нужно лично посещать отделение судебных приставов. Во-вторых, исключается риск утраты или подделки документов, а также ошибок и опечаток, связанных с человеческим фактором. В-третьих, снижаются расходы на отправку документов по почте.

В дальнейшем взыскатель может отслеживать статус исполнительного производства в режиме онлайн, оперативно получать информацию о действиях судебного пристава и подавать ходатайства через личный кабинет на портале Госуслуг.

