Полицейские проверили в Перми стройку с рабочими мигрантами Одному нарушителю назначено принудительное выдворение из страны

Константин Долгановский

В Перми полицейские проверили одну из строительных площадок, где работают мигранты. Как рассказали в краевом МВД, мероприятие было проведено сотрудниками Управления по вопросам миграции краевого главка совместно с оперативниками Управления уголовного розыска и Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Пермскому краю.

Проверка была организована для выявления и пресечения нарушений в области миграционного законодательства. На площадке были проверены 25 иностранных граждан, один из которых оказался нарушителем.

«Установлено, что один из них осуществлял трудовую деятельность не по профессии, указанной в патенте. В отношении гражданина среднеазиатской республики был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Нарушителю назначили наказание в виде штрафа с принудительным административным выдворением за пределы России. В отношении работодателя зарегистрирован материал проверки в отделе полиции Свердловского района.

