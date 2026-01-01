Минэк Прикамья ждёт разъяснений из Москвы по применению льгот для МСБ И особенностях переходного периода для разных видов деятельности Поделиться Твитнуть

Президент Владимир Путин поддержал предложение Минэкономразвития РФ о введении переходных положений для малого и среднего бизнеса в связи с изменениями в налоговом законодательстве. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ будут внесены уже в I квартале 2026 года. Эта мера направлена на то, чтобы компании могли адаптироваться к новым требованиям, сохранив доступ к мерам государственной поддержки.

«Решение согласовано с Минфином и поддержано председателем правительства», — заявили в Минэкономразвития.

В Минэке Пермского края прокомментировали новость так: «Бизнес Прикамья интересуют вопросы не только особенностей переходного периода для разных видов деятельности, но и сохранения региональных налоговых льгот по УСН. В связи с принятым 30 декабря 2025 года Распоряжением Правительства РФ № 4176-р, определяющим полномочия регионов по предоставлению преференций по УСН, предприниматели ждут подтверждения возможности применения в 2026 году льгот, установленных региональным законодательством. В ближайшее время мы ожидаем официальное разъяснение Минфина РФ по этому вопросу».

