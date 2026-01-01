За сутки в Пермском крае потушили 14 пожаров Есть погибшие Поделиться Твитнуть

Фото: МЧС Прикамья

В четверг, 22 января, в Пермском крае ликвидировано 14 очагов возгорания. Из них три пожара произошли в Перми, по два — в Березниках и Нытве, и по одному — в Перми, Чайковском, Кунгуре, Кудымкаре, Гайнах, Оханске и Чусовом. Об этом пишет «Рифей». На пожарах есть пострадавшие и погибшие, уточнили в ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения новых возгораний 284 профилактические группы, состоящие из 619 человек, провели минувшим днём 2997 проверок жилых помещений. Они проинструктировали 4853 человека по мерам пожарной безопасности и распространили 3661 листовку с рекомендациями.

В ЕДДС Перми напомнили о правилах безопасности в отопительный сезон. Так, нельзя использовать горючие вещества при растопке печей; нельзя перегревать печь, оставлять её без присмотра и доверять надзор детям; топить печь более двух-трех раз в день по полтора часа; размещать мебель и горючие материалы на расстоянии менее 70 см от печи; использовать самодельные или неисправные устройства; перегружать электросеть.

