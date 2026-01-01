В Прикамье простятся с погибшим на СВО Александром Кошкиным Поделиться Твитнуть

фото предоставлено Ординской администрацией

В ходе специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины, 13 мая 2024 года при исполнении служебных обязанностей погиб житель Ординского округа Прикамья Александр Кошкин, об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Церемония прощания пройдёт 23 января в МБУК «Ординский Дом культуры» (ул. Советская, 26). Затем состоится отпевание в храме Пророка Илии в с. Орда. Захоронение будет произведено на сельском кладбище.

Отмечается, что военнослужащий погиб в зоне боевых действий ещё 13 мая 2024 года.

