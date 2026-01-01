В сельских районах Прикамья появились первые точки доступа к финансовым услугам В 2026 году планируется открыть ещё 15 подобных точек Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

В 2025 году в двух деревнях Пермского края — Мостовая в Осинском муниципальном округе и Луговая в Нытвенском муниципальном округе — открылись новые точки онлайн-доступа к финансовым и государственным услугам. Эти инициативы были реализованы в рамках проекта Банка России, направленного на повышение финансовой доступности в сельской местности.

Как рассказали в пресс-службе Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России, каждая такая точка доступа размещается в местной библиотеке или Доме культуры и представляет собой многопользовательское рабочее место. Пользование этими точками бесплатно, и они оснащены компьютерами с выходом в интернет, обеспечивающим защиту от несанкционированного доступа. Теперь жители деревень могут легко воспользоваться дистанционными финансовыми и государственными услугами.

Заместитель управляющего Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Машковцев подчеркнул важность доступности финансовых услуг для жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов. Он отметил, что через эти точки можно направить жалобы в Банк России, обратиться в Социальный фонд, оплатить налоги и штрафы, открыть вклад, подать заявку на кредит, записаться на прием к врачу или оформить пенсию.

Кроме того, жители сельских районов смогут повысить свою финансовую грамотность, ознакомившись с полезной информацией на портале «Финансовая культура» Банка России или воспользовавшись финансовым маркетплейсом.

При поддержке регионального правительства, которое поддержало инициативу Банка России и Отделения Пермь, в 2026 году планируется открыть подобные точки еще в пятнадцати населенных пунктах Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.