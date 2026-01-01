Скончался профессор пермского медицинского университета Александр Перевалов Поделиться Твитнуть

фото предоставлено пресс-службой ПГМУ

В четверг, 22 января, скончался Александр Перевалов, профессор и доктор медицинских наук, который более 40 лет проработал в Пермском государственном медицинском университете им. академика Вагнера (ПГМУ). Он возглавлял кафедру гигиены питания и гигиены детей и подростков. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Александр Перевалов был выпускником ПГМУ и прошёл путь от врача-гигиениста и ассистента кафедры до заведующего кафедрой и проректора по вопросам экономики и международных связей. Под его руководством были разработаны ключевые научные направления в области гигиены питания, профилактического и лечебного питания, а также охраны здоровья детей и подростков.

За свою карьеру профессор Перевалов опубликовал сотни научных работ, получил патенты и разработал важные методические материалы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.