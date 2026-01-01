Назначен новый руководитель Управления федеральных автодорог «Прикамье» Им стал Александр Косов Поделиться Твитнуть

Фото: ЧП Пермь ВКонтакте

Александр Косов стал новым руководителем ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог "Прикамье» (входит в структуру Росавтодора). Об этом со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс» сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее эту должность занимал Сергей Красильников, который был заместителем начальника. Его предшественник Анатолий Дашкевич покинул пост 31 июля по окончании срока контракта.

Косов руководил пермским филиалом «Автодора» с 2022 года. До этого возглавлял МКУ «Пермблагоустройство». За последние годы пермский филиал активно участвовал в строительстве трассы М-12 «Восток», которая проходит через Пермский край и соединяет Казань с Екатеринбургом.

ФКУ «Упрдор "Прикамье» отвечает за содержание, ремонт, реконструкцию и строительство федеральных автомобильных дорог в Пермском крае, Кировской области и Республике Удмуртия.

Напомним, с октября 2025 года ФКУ «Упрдор "Прикамье» проходит процесс реорганизации и будет ликвидировано. Дорожная сеть региона перейдет под управление ФКУ «Уралуправтодор» в Свердловской области, а дороги Удмуртии и Кировской области будут переданы ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», базирующемуся в Республике Татарстан.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.