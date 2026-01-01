В Бардымском округе Прикамья запущен проект «Трезвое село» Подчёркивается, что запрета на продажу алкоголя не будет Поделиться Твитнуть

Фото http://bugnark.ru

По информации газеты «Рассвет», в рамках проекта «Трезвое село» в Бардымском муниципальном округе Пермского края прошли спортивные соревнования. Участники турнира состязались в шахматах, шашках, бильярде и других настольных играх. На открытом воздухе они занимались скандинавской ходьбой и пробовали свои силы в различных видах спорта.

Напомним, Бардымский округ входит в число шести пилотных муниципалитетов, присоединившихся к краевому проекту «Трезвое село». Проект реализуется в Пермском крае с этого года и рассчитан на несколько лет. Его основная цель — побудить жителей к активному и здоровому образу жизни. Подчёркивается, что запрет на продажу алкоголя не предусмотрен. Основное внимание будет уделено усилению информационно-просветительской работы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.