На севере Прикамья 23 января зафиксирован 40-градусный мороз В Перми минимальная температура составила -32,6°С

В минувшую ночь самая низкая температура была зафиксирована в п. Вая Красновишерского округа, где столбик термометра опустился до отметки -40°С. Это произошло в ночь на 23 января, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Также сильные морозы наблюдались в поселках Кын, Ныроб и Большая Соснова, где температура достигла -37°С. В Добрянке температура понизилась до -36°С.

В Перми минимальная температура составила -32,6°С. Наиболее теплой точкой оказалась южная территория края — Чернушка, где столбик термометра остановился на отметке -26,8°С.

По данным Центра ГМС, несмотря на сильное похолодание, которое затронуло большинство районов края, пик низких температур ещё впереди. Облачность, которая частично сохраняется на юге региона, способствует небольшому повышению температуры. Но синоптики предупреждают, что самое холодное время наступит ближе к выходным.

Максимальная температура в течение ближайших суток не превысит -27°С.

В связи с неблагоприятными погодными условиями сотрудники МЧС рекомендуют жителям региона соблюдать меры предосторожности и следить за температурой газа и отопительных приборов.

