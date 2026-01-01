Пермским предприятиям предписано снизить выбросы из-за погодных условий Погода способствует накоплению загрязняющих веществ в воздухе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае установились неблагоприятные метеоусловия, вызванные отсутствием ветра, что способствует накоплению загрязняющих веществ в воздухе. По информации пермского гидрометцентра, данная ситуация сохранится до полудня субботы, 24 января. В связи с этим для всех предприятий региона вводится режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности.

В зависимости от прогнозируемого уровня загрязнения атмосферы устанавливаются три уровня предупреждений, которым соответствуют три режима работы предприятий во время НМУ. Эти режимы направлены на снижение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое воздуха: первый режим предполагает уменьшение выбросов на 15-20%, второй — на 20-40%, а третий — на 40-60%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.