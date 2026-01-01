Из-за аварии на сетях в Перми затопило территорию школы Для устранения аварии потребовалось временное отключение воды Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

В Перми 23 января в 7 часов утра по ул. Технической, 10, на территории школы, была обнаружена утечка в водопроводной сети диаметром 150 мм. Об этом сообщили в «Новогор-Прикамье».

Для устранения аварии потребовалось временное отключение воды. Чтобы минимизировать неудобства для потребителей, бригада «Новогора» провела переключение. Без воды остались два дома — № 8 и 10 по ул. Технической (включая школу). В результате инцидента вода попала на прилегающие территории, где сейчас проводится уборка наледи с использованием спецтехники.

Погодные условия, а именно температура -32 градуса, значительно усложняют проведение ремонтно-восстановительных работ.

В компании «Новогор-Прикамье» принесли извинения за доставленные неудобства.

