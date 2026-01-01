В Пермском крае средняя стоимость подержанного автомобиля за год снизилась почти на 7% Наибольшее падение зафиксировано у моделей Renault и Lada Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2025 года средняя стоимость автомобиля с пробегом в Пермском крае составила 1,06 млн руб., что на 6,7% ниже показателя начала года. Снижение цен совпало с ростом предложения: по данным платформы Авто.ру, количество объявлений от частных продавцов в декабре выросло на треть по сравнению с январём. При этом спрос ослаб, что усилило давление на цены и вернуло их к уровню середины 2023 года.

Наибольшее падение зафиксировано у моделей Renault и Lada. Так, Renault Logan подешевел на 24,8% — до 707 тыс. руб., а Lada Kalina потеряла 21,2% в стоимости, опустившись до 236 тыс. руб.

В целом по России цены на вторичном рынке также снижаются. Средняя стоимость иномарки (без учёта китайских и американских брендов) сократилась за год на 10% — до 2,17 млн руб. Машины российского производства подешевели на 5%, достигнув отметки в 686 тыс. руб. При этом доля китайских автомобилей на вторичном рынке продолжала расти и к концу года составила 7%; их средняя цена снизилась на 8% — с 2,2 до 2 млн руб.

