Пермская художественная галерея завершила перевозку графических коллекций в новое здание

Пермская государственная художественная галерея отчиталась о завершении переезда коллекций гравюры, рисунка и плаката в новое здание на «Заводе Шпагина».

В фондохранении в Спасо-Преображенском соборе все три фонда находились вместе, тогда как в новом корпусе на «Заводе Шпагина» для каждого собрания предусмотрено отдельное специализированное помещение. Хранилища оснащены передвижными драйверами — мобильными системами, которые позволяют эффективно использовать пространство и размещать значительное количество экспонатов. Такое решение не только создает резерв для пополнения фондов, но и делает работу сотрудников более удобной.

Ирина Николаева, главный хранитель Пермской галереи:

— Передвижные драйверы невысокие и широкие. Они образуют рабочую поверхность, на которой можно раскладывать листы, не отходя от шкафа. Это сводит к минимуму перемещение предметов даже внутри одного фонда, экономит время и силы хранителей, а также обеспечивает сохранность произведений.

Все помещения оборудованы системой климат-контроля, которая сейчас проходит этап настройки. Климатические параметры заданы так, чтобы исключить резкие колебания температуры и влажности, по сравнению с условиями в предыдущем здании. Это необходимо для постепенной адаптации экспонатов. В дальнейшем режим будет поэтапно приводиться в соответствие с нормативами для хранения графики.

Фонды гравюры, рисунка и плаката — одни из самых крупных в собрании Пермской галереи. Коллекция рисунков насчитывает около 8 тыс. работ, гравюр — 10 тыс., плакатов — 3 тыс.

