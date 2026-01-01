В январе на покупку электроники пермяки готовы потратить до 30 тысяч рублей Наиболее востребованным товаром стали смартфоны Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно опросу, проведённому компаниями "Авито Реклама" и "Авито Товары" среди жителей России, большинство пермяков, принявших участие в исследовании, готовы выделить на приобретение электронных товаров в январе сумму до 25 тыс. руб. Целью опроса было выявление наиболее востребованной электроники на различных онлайн-платформах и определение ключевых факторов, влияющих на решение о покупке.

Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе компании, спрос на электронные устройства в Перми в начале года остается стабильно высоким: за последние две недели 64% опрошенных проявляли интерес к информации о данной категории товаров в интернете. При этом основным источником информации о новинках в мире гаджетов для большинства респондентов является онлайн-реклама.

В январе 2026 года сохраняется устойчивый интерес пользователей к электронным устройствам. Среди наиболее популярных категорий выделяется бытовая техника для дома, которую искали 30% респондентов. Смартфоны рассматривали 28% участников опроса, в то время как наушники и другие аудиоустройства привлекли внимание 21%. Ноутбуками, умными часами и фитнес-браслетами интересовались 15% опрошенных.

Товары для умного дома, такие как колонки, лампы и датчики, заинтересовали 14% участников опроса. Телевизоры и медиаприставки искали 10% респондентов, игровые устройства и аксессуары — 8%, а планшеты — 6%.

По данным "Авито", в 2025 году наблюдался рост оборота смартфонов на 10% по сравнению с 2024 годом. Пользователи всё чаще склоняются к покупке устройств на вторичном рынке: средняя стоимость нового смартфона Apple в 2025 году составила 70 тыс. руб., в то время как аналогичные б/у модели можно приобрести примерно за 35 тыс. руб.

