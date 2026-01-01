В Перми на мгновение массово отключилось электричество «Скачок» вызван технологическим нарушением на линии Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В Перми в 18:07 22 января на мгновение отключилось электричество в Индустриальном, Дзержинском, части Ленинского и Свердловского районов. К счастью, нарушение питания продолжалось очень короткое время.

В филиале «Пермэнерго» ПАО «Россети Урала» «Новому компаньону» пояснили, что скачок произошёл из-за «технологических нарушений на линии».

По данным МЧС Перми, инцидентов, связанных с отключением, не зафиксировано.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.