В Пермском крае прогнозируются неблагоприятные погодные условия

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) сообщает, что 23 января 2026 года ожидается аномально холодная погода, местами изморозь, ночью и утром в горах и низинах — сильный мороз.

В связи с прогнозируемыми опасными и неблагоприятными погодными явлениями возможны травмы, связанные с переохлаждением и обморожением; увеличение количества пожаров; аварии на системах ЖКХ, в том числе на системах энергоснабжения; нарушение в работе транспорта; обрывы линий электропередачи; заторы и увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.

МЧС Пермского края рекомендует не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними. Стараться не выходить в морозы на улицу без крайней необходимости и не отпускать на прогулки детей. При обогреве помещений соблюдать требования пожарной безопасности, не перегружать электросети большим количеством подключаемых электроприборов, не использовать для обогрева неисправные электроприборы и самодельные обогреватели. Строго соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации печей и не допускать перекала печей, размещения возле них горючих, в том числе легковоспламеняющихся веществ. Категорически запрещается оставлять топящуюся печь и включённые электрические приборы без присмотра.

В связи с метеорологическим прогнозом 22 января в 17:00 в Прикамье был объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий. Он будет действовать до 12:00 24 января на всей территории края.

