В ближайший уикенд в Перми пройдут турниры Фестиваля зимнего спорта Впервые в городе состоятся всероссийские соревнования по сноуборду

В ближайший уикенд — 23-25 января — в Перми пройдёт несколько главных событий Фестиваля зимних видов спорта.

Впервые в истории в самом центре города 23 и 24 января состоятся Всероссийские соревнования по сноуборду среди спортсменов-любителей «Морозильник». Участников ожидает два дня состязаний в дисциплине «слоуп-стайл» на джиббинговой трассе большой горки на эспланаде. Будет сооружена специальная трасса с трамплинами и фигурами. Оценивать участников будет жюри Федерации сноуборда России. Предусмотрено несколько специальных номинаций, а также массовые заезды с тренерами.

Межрегиональные конькобежные соревнования «Все на лёд!» тоже пройдут впервые в Перми. Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 100 м в своих возрастных категориях, а также в массовом забеге. Соревнования пройдут на обновленном стадионе «Юность». Регистрация участников начнётся 25 января в 9:30, соревновательные заезды — в 10:30, массовый заезд — в 11:40, а в 12:00 состоится «Живой разговор с олимпийским чемпионом Николаем Гуляевым» в СК «Юность».

Вечером 25 января на катке «Бионорд» у Театра-Театра запланировано спортивное шоу «Спортивная студенческая ночь» в честь Дня студента. Начало в 19:00.

