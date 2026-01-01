В Пермском крае открыта восьмая ледовая переправа Она организована в Чусовском округе Поделиться Твитнуть

Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщает, что с 22 января в Чусовском округе открыта ледовая переправа между селом Сёла и урочищем Ванево. Это восьмая ледовая переправа в регионе, открытая в нынешний зимний сезон. Её протяжённость 260 м, грузоподъемность — до 7 т.

Кроме того, в Пермском крае сейчас работают ледовые переправы:

— в Соликамском округе через Каму от посёлка Тюлькино до деревни Тюлькино (грузоподъемность 35 т);

— в Гайнском округе через Каму от урочища Лугдын до посёлка Кебраты (грузоподъемность 30 т);

— в Кунгурском округе через Сылву от села Насадка до деревни Мостовая (грузоподъемность 3 т);

— в Оханском округе через Каму от Оханска до посёлка Юго-Камский (грузоподъемность 5 т);

— в Чусовском округе через Чусовую от Верхнечусовских Городков до деревни Красная Горка (грузоподъемность 10 т);

— в Кунгурском округе через Сылву от посёлка Ильича до села Троица (грузоподъемность 3 т);

— в Гайнском округе через Каму от посёлка Верхняя Старица до посёлка Касимовка (грузоподъемность 30 т).

