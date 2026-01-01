Правительство Пермского края обсудило строительство объектов социальной инфраструктуры в регионе В стадии реализации находится 92 новых объекта Поделиться Твитнуть

Проект общежития в Березниках

permkrai.ru

На заседании правительства Пермского края 22 января министр строительства Прикамья Артем Габдрахманов доложил об основных достижениях прошедшего года и обозначил векторы будущей работы в сфере строительства объектов социальной инфраструктуры.

В стадии реализации сейчас 92 объекта: ведётся их строительство или разработка проектной документации. Многие из них создаются в рамках адресной инвестиционной программы, другие — с привлечением частных инвесторов в формате концессионных соглашений.

Особое место уделяется образовательным учреждениям и сооружениям, имеющим отношение к молодёжной политике. В 2025 году, когда Пермь была наделена статусом Молодёжной столицы России, в регионе было создано более 3 тыс. новых мест для комфортной учёбы молодого поколения: построены современные школы, детские сады, общежития для студентов.

Артём Габдрахманов, министр строительства Пермского края:

— Благодаря применению типовых конструктивных решений для строительства больших школ — на 1050 мест — удается строить их в срок до года. При этом каждая такая школа уникальна по-своему.

В минувшем году в регионе была начата масштабная программа строительства общежитий для студентов. Первым таким объектом стало общежитие на 80 мест в Суксуне. В этом году по аналогичному проекту завершится строительство общежитий в Барде, Куеде и селе Снежное Октябрьского округа.

Начнётся возведение общежитий для студентов техникумов и колледжей в Березниках и Губахе (на 400 и 200 мест соответственно).

Продолжается строительство объектов в сфере здравоохранения. Как напомнил глава минстроя, в 2025 году было завершено строительство пяти новых поликлиник, в том числе в Перми и Осе. Открылся лечебный корпус в Юрле — он объединил все медицинские службы в одном здании. В конце декабря было получено разрешение на ввод в эксплуатацию Детского реабилитационного центра в Ленинском районе Перми.

В этом году начнётся возведение больничного комплекса в Березниках и продолжится программа строительства поликлиник в Перми и Соликамске.

В сфере спорта идёт работа на 13 объектах. Началось строительство универсального спортивного комплекса в Березниках. В Перми возле УДС «Молот» планируется возведение спортивного комплекса со стадионом, сейчас ведётся его проектирование. Идёт строительство бассейна на Гайве, устройство лыжероллерной трассы в Кировском районе Перми. В прошлом году были начаты проектные работы по реконструкции трибун стадиона «Россия» и строительству зала бокса в Краснокамске.

В минувшем году была завершена реконструкция стадиона «Юность», при которой был применён ряд инновационных решений. Под газоном спортивного поля скрыт подземный техномир: сложные системы дренажа, холодоснабжения, водоотведения и электропитания. Под покрытием конькобежной полосы уложено порядка 73 км труб системы хладоснабжения — это позволяет равномерно намораживать всю площадь трассы. Новая система обеспечивает стабильное поддержание отрицательной температуры хладоносителя при температурах наружного воздуха от +10, что гарантирует высокое качество льда.

Активное возведение объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и других социально важных сфер идёт в Пермском крае не первый год. Среди недавних построек — такие большие и сложные объекты, как новый зоопарк и новое здание Пермской художественной галереи.

Председательствовавший на заседании правительства губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что необходимо поддерживать набранный темп строительства: «Важно не только возводить новые объекты, но и бережно и профессионально относиться к ним. Эксплуатация зданий должна быть на высоком уровне».

