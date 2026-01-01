В Перми озвучили итоги мероприятий в рамках реализации проекта «Молодёжная столица России» Участие в них приняли около 1,6 млн человек из разных стран и российских регионов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В событиях, посвященных проекту «Пермь — молодёжная столица России» приняли участие 1,6 млн человек. В 2025 году состоялось более 9 тыс. соответствующих мероприятий. Об этом сообщила руководитель Агентства по делам молодёжи Пермского края Юлия Баландина на заседании регионального правительства.

По словам чиновницы, в прошлом году был запущен специализированный портал molodperm.ru, объединяющий образовательные, карьерные, спортивные и творческие площадки.

Главный праздник Дня молодёжи в Перми собрал 108 тыс. человек на 13 площадках. Успешно прошёл фестиваль «Поколение студвесны»: участниками стали 3,4 тыс. студентов и школьников, а зрителями — порядка 76 тыс. человек.

Также появилось новое пространство для молодёжи — библиотека им. Н.В. Гоголя, превратившаяся в молодёжную площадку, с фондом в 25 тыс. книг.

Юлия Баландина отметила, что в прошлом году был создан уникальный мультимедийный центр студенческих отрядов «СО.Здание», оборудованный виртуальной реальностью и современными экспонатами; граффити-пространство «Динамика» площадью 1200 кв. м стало местом творческого роста молодёжи.

Кроме того, в Перми состоялся международный кинофестиваль «Лампа», который принял фильмы из 62 стран мира — это почти 1 тыс. работ. Участниками акции «Дни доброго кино» стали зрители из 66 регионов России и пяти зарубежных стран, общее число просмотров превысило 1,5 млн.

В столице Прикамья было налажено активное сотрудничество с 51 крупным предприятием региона, организовано 20 крупных мероприятий и проектов, а форум рабочей молодёжи привлёк 400 участников из 60 регионов России.

Год завершился народной премией «Год Молодёжной столицы», победители которой определялись голосованием среди населения региона. Участие в голосовании приняли около 17 тыс. жителей.

Таким образом, заключила Баландина, в течение года в Пермском крае была создана динамичная среда для развития и самовыражения молодого поколения и продемонстрирован потенциал региона как инновационного лидера в сфере молодёжной политики.

