Изготовленный в Перми причальный комплекс установили в Лужниках Вместимость комплекса — до 80 пассажиров

Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Причальный комплекс, изготовленный на Пермской судоверфи, установили около олимпийского комплекса Лужники в Москве. Об этом сообщает Фонд развития Пермского края со ссылкой на московские СМИ.

Плавучий причал диаметром 16 м сможет вмещать до 80 пассажиров, а также заряжать электросуда во время стоянки — это уникальная разработка, аналога которой нет в мире. Он, как и другие остановки регулярных речных маршрутов, полностью работает от электричества и не наносит вреда окружающей среде. Для комфорта пассажиров здесь установлены вендинговые аппараты и медиаэкраны с расписанием, есть удобные диваны и санузел.

Причал предназначен для обслуживания электросудов, которые будут курсировать по четырём московским водным маршрутам

Пермская судоверфь, учредителями которой являются компания — производитель электросудов «Эмпериум» и Фонд развития Пермского края, активно участвует в формировании причальной инфраструктуры пассажирского речного электротранспорта столицы. Всего на Пермской судоверфи построено и спущено на воду 24 причала «Ecostation».

