В Чусовском округе Прикамья увеличили размеры границ земельных участков для льготников Максимальная площадь увеличена до 10 соток

Константин Долгановский

В Чусовом депутаты местной думы приняли решение о расширении границ земельных участков, выделяемых льготным группам населения. Максимальная площадь земли под огородные нужды, доступная многодетным семьям, военнослужащим, участвовавшим в специальной военной операции, и их близким, была увеличена с 6 до 10 соток (0,1 га).

Таким образом, установлены минимальный и максимальный размеры участков для данной категории: от 1 сотки (0,01 га) до 10 соток (0,1 га) соответственно. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Ранее, в феврале 2024-го, местная дума утвердила параметры участков для этих категорий граждан в зависимости от целевого назначения:

— для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — от 1 до 10 соток;

— для личного подсобного хозяйства (ЛПХ) — от 10 до 20 соток;

— для крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) — от 10 до 25 соток;

— для садоводства — от 6 до 20 соток;

— для животноводства — от 10 до 20 соток.





Кроме того, депутаты утвердили нижние и верхние границы площади земельных участков для работников сфер образования и здравоохранения:





— для ЛПХ — от 10 до 20 соток;

— для садоводства — от 6 до 20 соток.





Ранее, в феврале 2024 года, аналогичным образом были определены размеры участков для ИЖС, предоставляемых этим категориям граждан. В этом случае площадь варьируется от 4 до 14 соток.

