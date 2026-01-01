В Чусовском округе Прикамья увеличили размеры границ земельных участков для льготников
Максимальная площадь увеличена до 10 соток
В Чусовом депутаты местной думы приняли решение о расширении границ земельных участков, выделяемых льготным группам населения. Максимальная площадь земли под огородные нужды, доступная многодетным семьям, военнослужащим, участвовавшим в специальной военной операции, и их близким, была увеличена с 6 до 10 соток (0,1 га).
Таким образом, установлены минимальный и максимальный размеры участков для данной категории: от 1 сотки (0,01 га) до 10 соток (0,1 га) соответственно. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».
Ранее, в феврале 2024-го, местная дума утвердила параметры участков для этих категорий граждан в зависимости от целевого назначения:
