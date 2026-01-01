В новогодние праздники Пермский край посетили более 50 тысяч туристов Гостиницы были загружены на 46% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В течение длинных новогодних выходных Пермский край посетило более 50 тыс. туристов. Гостиницы в среднем по региону были загружены на 46%. Об этом сообщает краевое минтуризма.

Одними из самых востребованных мест для проведения отдыха в праздники оказались горнолыжные курорты. По сравнению с прошлым годом количество посетителей пермских горнолыжных комплексов выросло на 11%. При этом статистика показала, что гости стали чаще останавливаться с ночёвкой, выбирая для размещения модульные гостиницы и глэмпинги.

Большое внимание в Прикамье привлекли праздничные события, в каникулы состоялось свыше 530 мероприятий. В числе самых популярных оказался фестиваль воздухоплавания «Счастье в небе» в Кунгуре. Кунгурский округ в течение каникул посетили более 15 тыс. туристов из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Свердловской области, Кирова, Казани, Удмуртии, Башкирии, ЯНАО, Ярославля, Кемерово, Самары, а также Китая, Индии и США. Более 1 тыс. человек посетили двухдневный фестиваль «Рождество у Строгановых» в Усолье.

Туристов в праздники также принимали музеи Пермского края. По данным ведомства, с 31 декабря по 11 января их посетили 34,1 тыс. человек. Соликамский краеведческий музей провёл 40 экскурсий для туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Екатеринбурга, Ростова, Нижнего Новгорода, Нижнего Тагила, более 20 мастер-классов, всего Соликамск посетили более 3 тыс. гостей.

Чердынский краеведческий музей им. А.С. Пушкина посетили 2,4 тыс. человек, было организовано 85 экскурсий и 9 мероприятий. Парк истории реки Чусовой провёл экскурсии для 459 человек, приняв более 600 гостей. Промышленные предприятия провели экскурсии для 1 тыс. человек. В путешествие по железной дороге отправились 715 туристов, 500 проехали по маршрутам Пермского центрального кольца.

