В Перми прокуратура добилась перерасчёта оплаты коммунальной услуги Жителям Орджоникидзевского района плохо поставлялась горячая вода Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми провела инспекцию в связи с неудовлетворительным предоставлением горячей воды в многоквартирном доме по ул. Маршала Толбухина, 3, об этом пишет газета «Пятница».

Как выяснилось, из-за аварий на трубопроводной сети подача горячей воды систематически прерывалась, причём каждое отключение длилось более 4 часов.

За превышение допустимого времени перерывов в предоставлении коммунальной услуги ресурсоснабжающая компания была оштрафована на основании постановления прокурора по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ (отклонение от нормативов или установленного порядка обеспечения населения коммунальными услугами).

Помимо этого, после рассмотрения представления, внесённого прокурором, 120 потребителям сделали перерасчёт начисленных платежей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.