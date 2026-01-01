Карбамид филиала «ПМУ» «Уралхима» сертифицирован для Казахстана Поделиться Твитнуть

Фото: Владимир Горшков

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в Перми прошёл сертификационный аудит производства карбамида марки Б на соответствие требованиям нормативных документов Республики Казахстан.

Аудиторы органа по подтверждению соответствия продукции и услуг ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» исследовали производимую продукцию по ГОСТ 2081-2010 «Карбамид. Технические условия». Для этого они проанализировали процессы в цехе по производству карбамида, в цехе погрузки продукции и в производственной лаборатории — ОТК. По итогам аудита филиалу «ПМУ» выдан сертификат соответствия.

Павел Рожков, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» по качеству:

— Цель данного аудита — получение сертификата соответствия требованиям Республики Казахстан. Документ даёт нам возможность реализовывать свою продукцию на территории этого государства. Такую проверку нужно проходить ежегодно.

На производстве филиала «ПМУ» регулярно организуются различные внешние аудиты. В частности, в 2025 году успешно пройдены аудиты на соответствие международным стандартам качества (ISO 9001:2015), экологии (ISO 14001:2015), профессионального здоровья и безопасности (ISO 45001:2018), а также получен сертификат на соответствие Кодексу практик FAMI-QS в области производства кормовых ингредиентов.

АО «ОХК «Уралхим» — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных и комплексных удобрений, входящий в Группу «Уралхим». Производственные мощности компании расположены в Калининградской, Кировской, Московской областях и Пермском крае.

Группа «Уралхим» — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Уралкалий» и АО «ТОАЗ». Численность персонала Группы «Уралхим» составляет около 38 000 человек.

