Пермский филиал «Россети Урал» получил контроль над электросетями «Газпрома» Компания получила контроль над объектами в четырёх муниципалитетах Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Пермский филиал «Россети Урал» получил контроль над энергообъектами Южно-Уральского филиала ООО «Газпром энерго» в Прикамье. Как уточнили в пресс-службе компании, активы переданы в рамках соглашения о порядке использования электросетевого имущества.

«В соответствии с новыми критериями, Южно-Уральский филиал ООО «Газпром энерго» с 1 января 2026 года утратил статус ТСО на территории Пермского края. В связи с этим у организации возникла обязанность передать электросетевые активы системообразующей территориальной сетевой организации, которой на территории Прикамья определена компания «Россети Урал»», — пояснили в «Россети Урал».

Пермский филиал получил во владение линии электропередачи 10-110 кВ общей протяжённостью более 52 км, трансформаторную подстанцию и четыре подстанции 35-110 кВ, расположенные в Октябрьском, Берёзовском, Горнозаводском и Чайковском муниципальных округах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.