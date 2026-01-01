Дома посёлка Шадейка в Прикамье ночью остались без отопления Устранение аварии продолжается Поделиться Твитнуть

Ночью 22 января в п. Шадейка Кунгурского округа Пермского края произошла авария на теплоснабжающих сетях. В результате инцидента 11 многоквартирных домов и частный сектор остались без отопления.

Как сообщили в администрации округа, благодаря оперативным мерам, теплоснабжение в многоквартирных зданиях было восстановлено. На данный момент три частных дома все ещё не получают тепло, однако для них организовано альтернативное отопление.

Ситуацию на личном контроле держит глава Кунгурского округа Сергей Толчин.

