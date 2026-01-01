Контрактника СВО в Перми незаконно лишили российского паспорта Прокуратура в суде добилась возвращения гражданства военнослужащему Поделиться Твитнуть

картинка создана с помощью нейросети

Свердловский районный суд Перми постановил восстановить в правах военнослужащего, лишенного паспорта РФ из-за судимости. Суд признал незаконным решение ГУ МВД по Пермскому краю об аннулировании российского гражданства.

В материалах дела сказано, что уроженец Таджикистана стал российским гражданином в 2009 году. Однако в 2024 году МВД лишило его гражданства, обнаружив, что при подаче документов в 2009 году мужчина скрыл информацию о своем подозрении в совершении преступления. Окончательный обвинительный приговор был вынесен в 2010 году, после получения паспорта. Это было квалифицировано как предоставление заведомо ложных сведений.

К моменту решения МВД заявитель уже несколько месяцев служил по контракту в вооруженных силах.

Прокурор, выступавший в интересах военнослужащего, добился удовлетворения своих требований. Гражданство было восстановлено, а решение МВД признано незаконным. Ведомство обязано устранить выявленные нарушения в течение месяца. Решение суда вступило в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.