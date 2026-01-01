Власти включат 11 участков в Перми в границы зоны спортивных объектов Их приведут в соответствие с фактическим использованием для защиты спортобьектов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 11 земельных участков включат в границы территориальной зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3. Сейчас на них находятся спортобъекты, но сами территориальные зоны не соответствуют виду использования.

Заявление краевого минимущества об установлении границ соответствующих терзон было рассмотрено на заседании комиссии по ПЗЗ 21 января.

Среди участков, в отношении которых запланировано внесение изменений, — территория спортивного комплекса «Олимпия» в Индустриальном районе. Участок площадью 24,3 тыс. кв. м сейчас находится в зоне обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1. Участок по ул. Гайдара, 12б в Мотовилихе, где в рамках государственно-частного партнёрства был построен многофункциональный спортивный центр «Звезда-2», сейчас расположен в зоне обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6.

В Свердловском районе участок 1,8 тыс. кв. м по ул. 1-й Красноармейской, 4 под Домом спорта «Рубин» расположен также в границах зоны Ц-1. Участок под Центром спортивной подготовки по адаптивным видам спорта по ул. Братской, 102 — в зоне центра обслуживания рекреационных территорий Ц-4. Участок в 1-м Бойном пер., 2 под спортивно-оздоровительным комплексом у пермского завода «Машиностроитель» в Мотовилихе — в зоне обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2.

На всех участках расположены спортивные объекты, в том числе теннисный клуб, спортивные центры, спортивные школы, бассейн.

«Все спортивные объекты являются действующими, вид разрешённого использования земельных участков практически у всех — спортобъекты, необходимо привести территориальную зону в соответствие с фактическим использованием земельных участков», — пояснила представитель минимущества.

Комиссия одобрила предложение ведомства и направила проект на общественные обсуждения.

