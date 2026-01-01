Замглавы Александровского округа Прикамья наказан за нарушения в сфере обращения с отходами Штраф составил 30 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Лисин

Во время проверки прокуратура города Александровска Пермского края выявила, что в п. Яйва для вывоза твердых коммунальных отходов используется децентрализованный метод, несмотря на наличие оборудованных контейнерных площадок. В северной и южной частях поселка их недостаточно.

По результатам проверки прокурор вынес постановление, согласно которому первый заместитель главы администрации Александровского муниципального округа оштрафован по ч. 1 ст. 6.35 КоАП. Размер штрафа составил 30 тыс. руб.

Решение пока не вступило в законную силу, сообщается на Едином портале прокуратуры Российской Федерации.

