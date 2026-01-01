Фотосессия на дороге привела одну из её участниц в суд Перми Фигурантку дела оштрафовали Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

В Перми группа молодых людей решила устроить фотосессию в необычной обстановке. Они выбрали для съемки проселочную дорогу. Однако их планы столкнулись с непредвиденными трудностями: друзья перегородили своей машиной единственную дорогу, ведущую в город, для жителей близлежащего коттеджного посёлка. О конфликте рассказали в пресс-службе ГУФССП по региону.

В какой-то момент мероприятия к молодым людям подъехала машина «Нива» с семейной парой. Супруги спешили в школу за ребёнком и просили фотографов убрать автомобиль, чтобы они могли проехать. Но молодые люди настаивали на том, что заняты важным делом и не намерены убирать машину, пока не закончат съёмку.

Вскоре к месту событий подъехало ещё одно авто, пассажирка которого выразила недовольство из-за образовавшейся пробки. Между участниками конфликта началась словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В ходе конфликта водитель «Нивы» угрожал приезжим игрушечным пистолетом. Одна из участниц фотосессии, в свою очередь, разбила хрустальный фужер о голову жительницы садового некоммерческого товарищества.

Полученная травма стала поводом для гражданского иска о возмещении морального вреда. В суде пострадавшая утверждала, что, хотя удар и не привёл к серьезным последствиям для здоровья, ей всё же пришлось пройти длительное лечение. Кроме того, женщина испытывала обиду и стресс из-за оскорблений и негативных высказываний в свой адрес во время ссоры.

Суд рассмотрел доказательства и показания свидетелей и вынес решение в пользу потерпевшей. Ее моральные страдания были оценены в 70 тыс. руб. Однако получить компенсацию удалось только после обращения взыскания на банковские счета ответчицы.

Ранее сотрудники отдела судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю наложили на агрессивную пермячку исполнительский сбор за отказ добровольно погасить долг и запретили ей совершать регистрационные действия с недвижимостью. Эти меры способствовали тому, что присужденная сумма была быстро выплачена взыскательнице.

