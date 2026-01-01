Некоммерческий фонд обязали отремонтировать кровлю многоквартирного дома в Прикамье Поделиться Твитнуть

Состояние фундамента, фасада и кровли многоквартирного дома в Чернушке Пермского края вызывало беспокойство как у жильцов, так и у сотрудников управляющей компании. Несмотря на неоднократные обращения в некоммерческую организацию, занимающуюся капитальным ремонтом, работы на объекте так и не были начаты. Как сообщает пресс-служба ГУФССП по региону. бездействие фонда нарушало права граждан на комфортные условия проживания и усложняло обслуживание общедомового имущества.

Это привело к обращению в надзорный орган, который вынес представление в адрес некоммерческой организации с требованием устранить выявленные недостатки. Однако официальный документ остался без внимания, что стало поводом для обращения в суд, а затем — к судебным приставам.

Исполнительный лист о необходимости капитального ремонта крыши многоквартирного дома был направлен в отделение судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам. Руководство организации-должника было уведомлено о своих обязанностях и предупреждено об ответственности за неисполнение судебного решения.

После предупреждения должностные лица не только начали ремонт, но и поддерживали постоянную связь с сотрудником ведомства, информируя о ходе работ. После завершения ремонта в подразделение ГУФССП были представлены документы, подтверждающие выполнение судебного решения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.