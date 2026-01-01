Около 40% жителей Перми не готовы снижать зарплатные требования Наиболее принципиальными оказались респонденты в возрасте от 35 до 45 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно исследованию SuperJob, 40% экономически активных жителей Перми не готовы идти на уступки по зарплате, если предложение работодателя будет ниже их ожиданий. 19% участников готовы снизить свои требования не более чем на 5%, и еще 19% — не более чем на 10%. Таким образом, большинство пермяков (59%) либо не готовы к компромиссу, либо допускают лишь незначительное снижение зарплаты. Средний процент, на который они готовы пойти на уступки, составляет 9,5% по всему рынку труда.

Мужчины проявляют большую гибкость (средний процент уступки — 10,2%), чем женщины (8,8%). Однако доля тех, кто категорически не готов снижать свои ожидания, среди представителей обоих полов примерно одинакова: 42% среди мужчин и 39% среди женщин.

Наиболее принципиальными оказались респонденты в возрасте от 35 до 45 лет: 47% из них отказываются идти на уступки. Молодежь до 24 лет оказалась более лояльной: только 28% не готовы снижать свои требования, а 24% готовы уступить до 10%.

Среди участников с доходом от 150 тыс. руб. в месяц доля тех, кто не готов снижать свои ожидания, составляет 49%, а средний процент уступки — всего 8,8%.

Наличие постоянной работы существенно влияет на готовность к компромиссам. Среди трудоустроенных доля тех, кто не готов снижать зарплату, выше (43%), чем среди безработных (36%). Это объясняется тем, что недовольство текущим уровнем дохода часто становится причиной поиска нового места работы среди работающих граждан.

