Для беспилотников в Пермском крае построят три посадочные площадки Их создание запланировано на 2028 год

Константин Долгановский

В Пермском крае в 2028 году запланировано создание трёх посадочных площадок для беспилотных воздушных судов в составе инфраструктуры для их эксплуатации. Об этом на пленарном заседании регионального парламента сообщил вице-премьер, глава минпромторга Прикамья Алексей Чибисов.

«В соответствии с заключённым соглашением, в 2028 году на территории Пермского края планируется модернизация и создание не менее трёх посадочных площадок для беспилотных воздушных судов с привлечением средств федерального бюджета в рамках ФП "Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем», — рассказал министр.

Прикамье с 2024 года является участником нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», по которому стимулирует их производство и комплектующих, а также подготовку кадров и создание сопутствующей инфраструктуры. Объём привлечённых средств на создание и оснащение научно-производственного центра составил 552 млн руб. из федерального бюджета и 23 млн — из регионального. На приобретение БПЛА для применения в лесном хозяйстве, в том числе для предупреждения лесных пожаров, — 33 млн руб. из бюджета РФ.

БАС применяются в сельском и лесном хозяйстве, строительстве, логистике, ТЭК и в сфере безопасности. С помощью беспилотников специалисты ведут мониторинг сельскохозяйственных работ, противопожарный мониторинг лесов, применяют для выполнения кадастровых работ, борьбы с борщевиком и в поисково-спасательных операциях. БАС планируется применять для контроля использования платных парковок, вывоза ТБО, состояния полигонов, обеспечения складского хранения и учёта, мониторинга наледей на крышах зданий, дорожной обстановки, состояния промышленных объектов и контроля строительства.

