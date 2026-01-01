Ушёл из жизни фотохудожник, чьи работы хранятся в Пермской галерее Анатолий Заболоцкий — автор самого известного фотопортрета Василия Шукшина Поделиться Твитнуть

Пермская государственная художественная галерея

Пермская художественная галерея сообщает, что 16 января 2026 года ушёл из жизни Анатолий Дмитриевич Заболоцкий (1935—2026) — российский кинооператор, фотохудожник, иллюстратор, писатель, публицист и общественный деятель.

В 2017 году в Пермской художественной галерее открылась выставка «Жизнь подарила увидеть…» (6 +), ставшая итогом почти сорокалетнего творчества мастера. Более 300 работ с этой выставки Анатолий Дмитриевич передал в дар галерее. Сегодня в Перми хранится крупнейшее собрание его фотографий, включая знаменитый образ Шукшина — босого, сидящего на траве, ставший основой для памятника писателю.

Тамара Шматёнок, искусствовед Пермской галереи, куратор выставки «Жизнь подарила увидеть…»:

— Как кинооператор Анатолий Заболоцкий работал на девяти киностудиях СССР, снял 15 художественных и восемь документальных фильмов. Его творческая биография связана с именами Турова, Степанова, Абдрашитова, Венгерова, Никоненко, Бурляева. Особое место в ней занимают фильмы, созданные вместе с Василием Шукшиным, — «Печки-лавочки» и «Калина красная».

После смерти Шукшина Заболоцкий сознательно ушёл из кино, почувствовав, что пришло иное время и иная оптика взгляда на человека и страну. Ему было важно остаться «хозяином своих дум». Он обратился к фотографии, кинодокументалистике, книге как форме личного свидетельства.

Широкую известность получила его книга воспоминаний «Шукшин в кадре и за кадром». Собственное художественное высказывание Заболоцкий нашёл в авторской фотографии — глубокой, строгой, лишённой внешнего пафоса и пронизанной искренней любовью к России.

Творческое наследие Анатолия Заболоцкого остаётся с нами — как цельное, честное и необходимое свидетельство своего времени.

