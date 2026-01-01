Бывший председатель ТСЖ в Перми осуждён за растрату средств товарищества Своей вины он не признал Поделиться Твитнуть

Изображение создано при помощи нейросети Шедеврум

Ленинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего председателя ТСЖ. Он обвинялся в трех преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что с декабря 2023 года по февраль 2024-го бывший председатель ТСЖ трижды привлекался к административной ответственности. Ему назначались штрафы от 5 до 20 тыс. руб. Каждый раз, получая постановление по делу об административном правонарушении, мужчина присваивал деньги товарищества, находящиеся на его расчётном счете. Он давал указания бухгалтеру, не подозревавшему о его преступных намерениях, списывать суммы в счёт уплаты штрафов. В результате этих действий юридическому лицу был причинен материальный ущерб в размере 20 тыс. руб.

Подсудимый не признал свою вину, утверждая, что допустил небрежность и не знал, что не имеет права оплачивать свои штрафы с расчётного счета товарищества. Однако все денежные средства были возвращены товариществу.

Суд, оценив представленные доказательства, признал бывшего председателя ТСЖ виновным в трех преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа 160 тыс. руб. Приговор в законную силу еще не вступил.

