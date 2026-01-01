Предпринимателя из Пермского края будут судить за подделку документов Про отсыпке дороги он применил не тот щебень Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Житель Лысьвы, занимающийся предпринимательской деятельностью, предстанет перед судом по обвинению в использовании поддельных документов при выполнении муниципального контракта, сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Согласно материалам следствия, в 2024 году управление благоустройства администрации Лысьвенского городского округа заключило с предпринимателем договор на обслуживание дорог (отсыпку). Стоимость контракта составила 2,5 млн руб. В процессе выполнения работ предприниматель использовал щебень, не имеющий соответствующих сертификатов качества. Однако он предоставил заказчику поддельные документы. В результате работы были приняты и оплачены. Теперь предпринимателя обвиняют по ч. 5 ст. 327 УК РФ. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

