Пермский оборонный завод увеличил уставный капитал ПАО НПО «Искра» завершило размещение своих ценных бумаг Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ПАО НПО «Искра» завершило размещение своих ценных бумаг на общую сумму 369 млн руб. Это следует из данных центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакса».

По данным «Ъ-Прикамье», решение об увеличении уставного капитала на 369 млн руб. ранее приняли на годовом собрании акционеров в июне. Акции были размещены по закрытой подписке. В результате правом выкупа обладали Росимущество и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Ранее уставный капитал «Искры» составлял 1,2 млрд руб.

ПАО НПО «Искра» — преемник СКБ-172 (позднее — КБМаш), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. В конце прошлого года НПО «Искра» было передано из входящей в структуру «Роскосмоса» ОРКК в АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.