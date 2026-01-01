В «Триумфе» откроется выставка реставратора «пермских богов» Артём Кутергин представит путевые зарисовки из поездки по краю Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено правительством Пермского края

С 25 января в частной филармонии «Триумф» открывается выставка «Рисунки из экспедиции» (6+), где пермский художник и реставратор Артём Кутергин поделится своими впечатлениями о пермской деревянной скульптуре. Он представит путевые зарисовки, созданные во время исследовательской поездки по Пермскому краю.

Центральной темой выставки станет сохранение культурной памяти. В экспозиции — графические работы, созданные Артёмом Кутергиным в храмах и исторических местах региона. Произведения обладают значительной историко-культурной ценностью.

«Зрителей ждёт не просто серия путевых рисунков, а внимательный и бережный разговор о памяти места. Эта выставка — возможность увидеть Пермский край глазами человека, который работает с наследием не абстрактно, а буквально прикасаясь к нему в своей реставраторской практике. В быстрых зарисовках Артёма Кутергина важно не документальное сходство, а состояние — тишина храмов, следы времени, хрупкая связь между прошлым и настоящим», — отмечает куратор выставочной программы Ия Милашина.

Выставка является частью выставочной программы десятого сезона «Триумфа». По информации пресс-службы, выставка привлечёт внимание как специалистов и краеведов, так и тех, кто ценит искусство и культуру Пермского края. Билеты и подробная информация о выставке доступны по ссылке.

Артем Кутергин — художник и реставратор, музейный педагог и член Союза художников России. Специализируется на графике, занимается сохранением пермской деревянной скульптуры XVII-XIX веков, известной как «пермские боги» в Пермской художественной галерее.

