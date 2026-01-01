В Перми объём экспозиции на первичном рынке вырос за год на 515 тысяч «квадратов» Эксперты объяснили рост несмотря на экономические трудности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2025 году крупные города России продолжали увеличивать объёмы экспозиции на первичном рынке. Это происходило не только из-за низкой распроданности текущих проектов, но и благодаря появлению новых объектов, отмечает «Объектив РФ».

Так, в Екатеринбурге совокупный объём продаваемой площади в новых проектах со стартом продаж в 2025 году составил 2,1 млн кв. м, в Ростове-на-Дону — 998 тыс. кв. м, в Новосибирске — 815 тыс., в Тюмени — 787 тыс., а в Перми — 515,7 тыс. кв. м.

Эксперты отмечают, что девелоперы выходили на новые площадки не только из-за благоприятной рыночной ситуации. Чаще всего это было связано с невозможностью «заморозить» проект и финансовыми рисками, вызванными условиями проектного финансирования или участием в КРТ.

По мнению аналитиков, несмотря на экономические трудности (изменение условий льготной ипотеки, высокую ключевую ставку), девелоперы будут продолжать выводить новые проекты, адаптируясь к изменениям рынка. Их активность сосредоточится в региональных центрах, где наблюдается устойчивый спрос на жильё.

