В Перми собираются снизить арендную плату за землю в проектах КРТ Думский комитет одобрил предложение властей Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

На заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы обсуждались поправки к порядку расчёта платы за муниципальные земельные участки. Эти изменения касаются проектов комплексного развития территорий (КРТ) и включают новые ставки аренды и плату за увеличение участков.

Планируется снизить арендную ставку за землю для жилищного строительства в рамках КРТ с 4% до 0,3% от кадастровой стоимости. Для других видов использования, таких как строительство социальных объектов или транспортной инфраструктуры, предлагается установить ставку в 1,5% от кадастровой стоимости.

Кроме того, предлагается изменить расчёт платы за увеличение участка за счёт муниципальной земли. В настоящее время инвесторы платят 100% кадастровой стоимости за присоединение дополнительной площади. Новая формула будет учитывать разницу кадастровой стоимости с коэффициентом 1%, что аналогично действующим правилам для участков жилой застройки.

Главная цель этих изменений — развитие социальной инфраструктуры и ускорение расселения аварийного жилья.

По итогам обсуждения думский комитет одобрил предложенные изменения. Вопрос также будет рассмотрен на комитете по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами. Окончательное решение примут депутаты Пермской городской думы на заседании 27 января.

В рамках механизма КРТ в Прикамье сейчас реализуются 49 договоров на общей площади свыше 843 га.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.