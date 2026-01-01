В Прикамье на время отключат радио и телевидение Перебои будут непродолжительными Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр предупреждает о временных перебоях в телерадиовещании с 26 января по 1 февраля 2026 года.

Так, в Барде отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России» запланировано на 27 января с 9:00 до 17:00 местного времени, продолжительностью не более 10 минут.

В Добрянке аналогичное отключение ожидается 28 января с 10:00 до 17:00, но на более длительный срок — до 2 часов.

В Александровске отключение будет происходить 28 января с 12:00 до 14:00.

В Бисере отключение цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 планируется на 29 января с 11:00 до 17:00, и оно продлится не более 1 часа.

Наконец, в Юго-Камском отключение будет 30 января, с 10:00 до 17:00 местного времени, тоже на протяжении не более 2 часов.

