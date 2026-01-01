Литр бензина в Пермском крае за неделю подорожал на 12 копеек Рост зафиксирован в 53 регионах РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Росстата, с 13 по 19 января средняя стоимость бензина в Пермском крае выросла до 64,61 руб. за литр. По сравнению с предыдущей неделей увеличение составило 12 коп.

Бензин марки АИ-92 подорожал до 61,52 руб. за литр (+12 коп.), АИ-95 — до 66,68 руб. (+12 коп.). Цена на бензин марки АИ-98 возросла на 6 коп. и теперь составляет 92,13 руб. за литр. Дизельное топливо подорожало на 11 коп., достигнув 77,34 руб. за литр.

С 13 по 19 января рост цен на бензин автомобильный зафиксирован в 53 субъектах Российской Федерации, более всего — в Ивановской области (+0,9%). Снижение зафиксировано в 14 субъектах РФ, более всего в Иркутской области (-2,4%).

