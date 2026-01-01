За сутки в Пермском крае потушили 10 пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За 21 января в Пермском крае потушили 10 пожаров. В Перми ликвидировали четыре возгорания, по одному — в Суксунском, Пермском, Соликамском и Кунгурском муниципальных округах, а также в Очерском округе. Никто не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве добавили: чтобы предотвратить новые пожары, 21 января 183 группы в составе 428 человек провели профилактические мероприятия. Они обошли 1648 жилых домов, проинструктировали 2689 человек по мерам пожарной безопасности и распространили 2068 памяток.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю призывает: при обнаружении признаков пожара сразу звоните в экстренные службы по номерам «01», «101» или «112».

