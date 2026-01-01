Официальное приглашение на Олимпиаду получил пермский лыжник Савелий Коростелёв Спортсмен дважды становился чемпионом мира среди юниоров Поделиться Твитнуть

Международный олимпийский комитет (МОК) официально пригласил 22-летнего пермского лыжника Савелия Коростелёва принять участие в Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает ВЕТТА, ссылаясь на информацию пресс-службы МОК.

Савелий Коростелёв стал одним из российских спортсменов, которым будет предоставлена возможность выступить на Играх в индивидуальном порядке. Ранее МОК направил приглашения другим российским атлетам, включая лыжницу Дарью Непряеву, фигуристов Петра Гуменника и Аделию Петросян, ски-альпиниста Никиту Филиппова, а также шорт-трекистов Ивана Посашкова и Алену Крылову.

Савелий Коростелёв дважды становился чемпионом мира среди юниоров. Его победа в общем зачете Кубка России в сезоне 2022/23 привлекла к нему значительное внимание. В этом году Forbes включил его в список самых перспективных молодых спортсменов. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила Савелия как открытие сезона.

