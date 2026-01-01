«Яндекс» объяснил, почему «Алиса» не включила в Перми песню «День Победы» Служба поддержки связалась с автором жалобы депутатом ЗС Иреком Хазиевым Поделиться Твитнуть

В пресс-службе «Яндекса» пояснили, что умная колонка «Алиса» отказалась включать песню «День Победы» из-за возрастных ограничений. При обнаружении детского голоса колонка активирует специальный режим, такой как «Детский» или «Для малышей», который воспроизводит только контент, предназначенный для маленьких детей, включая колыбельные, детские песни и простые сказки. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу компании.

На этот случай обратил внимание депутат заксобрания Пермского края Ирек Хазиев. Он отметил, что колонка посчитала песню «День Победы» неподходящей для детей.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина связала ситуацию с цензурой.

Представители «Яндекса» подчеркнули, что настройки фильтрации можно изменить в приложении «Алиса». Кроме того, служба поддержки связалась с автором публикации, чтобы уточнить детали.

